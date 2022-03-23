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KKM kapsamındaki ilk ödemeler gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemelerin 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için bugün itibarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
KKM kapsamındaki ilk ödemeler gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk lirasına istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla KKM'nin başlatıldığı hatırlatıldı.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM uygulanmasında ilk ödemelerin 3 aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için bugün itibarıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterilen yenilikçi bir ürünümüz olan KKM'de, 22 Mart 2022 itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi, tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir."

"Finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kaldı"
KKM'nin ülkenin finansal istikrarına önemli katkılar sunduğu ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan uygulamanın ekonominin geneline yayılan olumlu etkilerinin gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM'nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde Türk lirası mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır. KKM'ye büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza milli paramıza duydukları güvenin yanı sıra makroekonomik ve finansal istikrara sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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