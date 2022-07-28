KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların milli ve kutsal olduğunu, bu önemli bağların koparılmasına hiçbir gücün yetmeyeceğini söyledi.

Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" başlıklı konferansa katıldı.

Burada konuşan Tatar, katılımcılara Kıbrıs'ın tarihi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'den hiçbir zaman ümitlerini yitirmediklerini dile getiren Tatar, Kıbrıs halkının özgürlüğe kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçik ve mücahitlerin birlikte savaştığını aktardı.

Tatar, Temmuz 1974'te Ada'da yeni bir dönemin başladığını anımsatarak, Doğu Akdeniz'de Türk dünyasının bir temsilcisi olarak hem Türk bayrağını hem de KKTC bayrağını dalgalandırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kıbrıs'ta ulusal mücadelenin ne demek olduğunu iyi bildiklerine dikkati çeken Tatar, Doğu Akdeniz'de ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde hak, hukuk, ulusal çıkarlar ve milli menfaatleri en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.

Tatar, Türkiye ile KKTC arasındaki bağın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır. Dolayısıyla bu kadar önemli bağların koparılmasına hiçbir güç yetmeyecektir. Kökümüz, tarihimiz, gönlümüz, yüreğimiz bir. İnşallah 2071'i de kucakladığımızda, bizden sonraki nesillerin gönüllerinde de anlayışın taht kurmasıyla, bu coğrafyada hakkımızın, hukukumuzun korunması, hem Mavi Vatan'ımızda hem hava sahasında, Doğu Akdeniz ve Akdeniz'in ne kadar önemli olduğunu milletimiz açısından değerlendirdiğimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar önemli ve doğru bir harekat olduğunu bir kez daha buradan paylaşıyorum."

Kıbrıs'ta artık federal temele dayalı bir siyasetin olamayacağına işaret eden Tatar, Ada'da sadece iki ayrı devlet şeklinde bir anlaşmanın yapılabileceğini kaydetti.

Tatar, yeni siyaset anlayışlarının egemen eşitliğe dayalı olduğunu ifade ederek, "Dünyaya bunu bütün samimiyetimizle paylaşıyoruz ve 'Bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var' diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs davası, bu büyük dava müşterek, ortak bir davadır. Milletin davasıdır." diye konuştu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da Tatar'ı Osmaniye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs'ın sonuna kadar arkasında olacaklarını ifade etti.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da üniversite çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tatar'a fahri doktora unvanı verildi

Konferansta, OKÜ Senatosu tarafından Tatar'a fahri doktora tevcih edilmesi dolayısıyla takdim töreni yapıldı.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'un senato kararını okumasının ardından Tatar'a cübbe giydirilerek fahri doktora diploması ve belgesi takdim edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra OKÜ Rektörü Prof. Dr. Uzun'u makamında ziyaret etti.