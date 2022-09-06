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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine uzlaşı mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin gerilimi artırdığını vurguladı ve uzlaşının önemine işaret etti. Tatar, Türk jetlerine taciz eden Yunanistan'la ilgili de dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine uzlaşı mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündemdeki sorulara ilişkin soruları yanıtladı. Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

RUM TARAFI İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Tuzaklarla dolu öneriler var. Bize göre kabul edilemez. Bizim önerilerimiz iki devletin iş birliğine dayanıyor. 

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Onların kazdığı yeri biz de kazabiliriz. Rum tarafının tahriki var. Ama biz çatışmadan yana değiliz. Bunlara çare bulunacağı düşüncesi içindeyim. Tahrikler karşısında soğukkanlı olmakta fayda var.

YUNANİSTAN'IN TÜRK JETLERİNE TACİZİ

Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti'nin dengi değildir. İktidar kanadı iç hesaplaşmalarda üstünlük kazanmak için Türkiye'yle dalaşmaya giriyor. 

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