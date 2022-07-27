KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ÖSYM Başkanı Aygün'ü ziyaret etti

Görüşmede, KKTC'de düzenlenen ÖSYM sınavlarındaki mevcut iş birliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü ziyaret etti.

ÖSYM'den alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Aygün'ün görüşmesinde, KKTC'de düzenlenen ÖSYM sınavlarındaki mevcut iş birliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Görüşme sonrası KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye ile KKTC'de de merkezi sınavların başarıyla uygulanması konusunda gösterdiğiniz hassasiyet ve bize olan yakınlığınızdan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün ise 2022'de KKTC'de ÖSYM tarafından YKS, DGS, ALES, KPSS'ye ek olarak bu yıl ilk kez 13 Mart'ta YÖKDİL'in uygulandığını, YDS'nin ise 23 Ekim'de yapılacağını belirtti. Aygün, 2022'de bugüne kadar yapılan sınavlara KKTC'de 5 bin 494 adayın katıldığını, YKS'ye giren aday sayısının ise 2 bin 696 olduğu bilgisini verdi.

Eğitim sürecinin her iki ülke geleceği açısından önemli olduğunu, merkezi sınavlardaki mevcut iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aygün, şunları kaydetti:

"KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz, bizler için değerlidir. Bu sebeple hem KKTC vatandaşlarının hem de KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gireceği sınavların güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Lefkoşa'da yer alan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla sınava başvuracak ve katılacak adaylarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir."

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuk Bakan ve beraberinde yer alan heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.