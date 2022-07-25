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KKTC'de piyango bileti skandalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Ağustos'ta yapılacak özel çekiliş için basılan piyango biletlerinde "Erenköy Mücahitleri" diye yanlışlıkla EOKA'lı teröristlerin fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı.
KKTC'de piyango bileti skandalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 8 Ağustos "Erenköy Direnişi" Günü. Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle 8 Ağustos tarihli piyango bileti bastı. Ancak özel çekiliş için hazırlanan biletin üzerinde "Erenköy mücahitleri" yerine EOKA'cı teröristlerin fotoğrafı yer aldı.

TATAR'DAN SERT TEPKİ

Yanlışlığın ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert tepki geldi.

Tatar, "Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi’ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların çektirdiği fotoğrafları “Erenköy Mücahitleri” diye kullanmak büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir" dedi.

"SORUMLULAR GÖREVDEN ALINACAK"

Başbakan Ünal Üstel de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, sorumluların görevden alınacağını belirtti. Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun'dan da açıklama geldi. Uzun, birim sorumlusu olarak görevden affını isteyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz" denildi. Hatalı basılan biletlerse toplatılıyor. 8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş de 18 Ağustos’a ertelendi. İkramiye 500 binden 1 milyona çıkartıldı.

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