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KKTC'de şehit aileleri 68 Türk'ü öldürdüğünü itiraf eden EOKA'cılardan şikayetçi oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 1964'de 68 Kıbrıslı Türk'ü öldürdüklerini bir televizyon kanalında itiraf eden terör örgütü EOKA mensuplarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
KKTC'de şehit aileleri 68 Türk'ü öldürdüğünü itiraf eden EOKA'cılardan şikayetçi oldu

Dernek Başkanı Gürsel Benan, KKTC Polis Genel Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Benan, burada yaptığı açıklamada, "Omega TV kanalında yayınlanan ifşaatlarında, yoldan geçen Türk otobüslerini durdurarak içindeki Türkleri indirip, önce paralarını aldıklarını, silahla vurduklarını sonra da şişleyerek onları öldürdüklerini ve çukurlara gömdüklerini itiraf eden iki Rum katil Athos Petridis ve Neoptolemos Leftis hakkında KKTC Polisine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği olarak suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Benan, "Kıbrıs Rum kesiminde açacağımız davanın ardından konuyu BM, AB ve AİHM'ye taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

İki EOKA'lı tetikçiden itiraf
Rum kesiminde Omega TV'de itirafta bulunan iki EOKA tetikçisi, 1964'ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk'ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek itiraf etmiş, "Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk canı almayı hedefledik." demişti.

Leftis, 1964'te Gazimağusa'da Türk mevzilerini belirlemeye çalışan iki Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, "Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Bana öldürdüğümüz 68 Türk'ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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