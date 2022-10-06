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KKTC'li vekile AK Parti'den kınama

CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef alan ifadeleri sonrası AK Parti'den yanıt geldi.
KKTC'li vekile AK Parti'den kınama

Türkiye Cumhuriyeti, her anlamda destek olduğu yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından hedef alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef tahtasına koyan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, gündeme oturdu.

HDP vekillerine yakınlığı ile bilinen Doğuş Derya, TSK'nın adadaki varlığını eleştirdiği ifadelerinde,  "Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen." demişti.

AK Parti'den kınama

Konuşmaları dolayısıyla tepki toplayan CTP Vekili'ne AK Parti'den kınama geldi.
"Hadisiz ve provokatif"

Sosyal medya hesabı üzerinden Doğuş Derya'nın söylemlerine yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hadsiz ve provokatif olarak adlandırdığı cümlelere şu ifadelerle yanıt verdi;

"KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.

"PKK'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değil"

Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka birşey değildir.

Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir...
"KKTC'yi Rum sömürgesi yapma peşinde koşuyor"

Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor.

Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir."

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