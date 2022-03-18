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KOBİ tanımı güncellendi, daha çok işletme bu kapsama alındı

KOBİ tanımı, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak yeniden düzenlendi.
KOBİ tanımı güncellendi, daha çok işletme bu kapsama alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında hazırlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle KOBİ'lerin tespitinde kullanılan kriterler güncellendi.

Buna göre, 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlandı. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit 125 milyon liraydı.

Ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan "mikro işletmelerin" yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. 50 kişiden az personeli olan "küçük işletmeler" için limit 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. 250'den az çalışanı olan "orta büyüklükteki işletmeler" için üst limit 125 milyon lirayken katlanarak 250 milyon lira oldu.

"Daha fazla işletme destek kapsamında"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu değişiklikle KOBİ olan işletmelerin daha nitelikli, verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak projeler üreteceğine inandığını belirten Varank, Türkiye ile birlikte işletmelerin de büyüdüğünü bildirdi. Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi, ciro ve bilançoları arttı. Buna bağlı olarak paydaşlarımızdan da KOBİ tanımındaki mali kriterlerin güncellenmesi yönünde talepler geldi. Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik. Günümüz koşullarına göre düzenlenen yeni KOBİ tanımıyla daha çok işletme KOSGEB desteklerinde olduğu gibi, devletin diğer teşviklerinden de yararlanabilecek. Bu revizyon, tüm KOBİ'lerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

10 yılda 10 kat artış
Varank'ın açıklamasında paylaştığı bilgiye göre, KOBİ tanımında mali kısıtlar, 2012 yılında 25 milyon liradan 40 milyon liraya, 2018'de de 125 milyon liraya çıkarılmıştı. 10 yılın ardından bu üst limit 10 kat artmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2021 yılı sonu verilerine göre, Türkiye'de 3 milyon 427 bin 891 işletme bulunuyor. Bunlardan 3 milyon 419 bin 773'ü KOBİ kapsamında yer alıyor. Yapılan düzenlemeyle bu sayı 3 milyon 421 bin 817'ye çıkmış oldu. Böylece, 2 bin 44 işletme daha KOBİ sınıfına dahil olarak devletin KOBİ'lere yönelik destek ve teşviklerinden yararlanma imkanına kavuştu.

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