Kocaeli merkezli usulsüz rapor ve rüşvet operasyonu: 91 kişi gözaltında

Usulsüz olarak iş göremezlik-istirahat raporu alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.