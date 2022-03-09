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Kocaeli merkezli usulsüz rapor ve rüşvet operasyonu: 91 kişi gözaltında

Usulsüz olarak iş göremezlik-istirahat raporu alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli merkezli usulsüz rapor ve rüşvet operasyonu: 91 kişi gözaltında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasına yönelik soruşturma başlattı.

91 KİŞİ GÖZALTINDA, 3'Ü DOKTOR

Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da aralarında bulunduğu toplam 91 şüpheli gözaltına alındı.

TABANCA VE AJANDALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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