Kocaeli'de 2 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Darıca ilçesinde çalışma gerçekleştirildi.
Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon 780 bin boş makaron, 250 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 960 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü ve 30 bin paket sigara kağıdı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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