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Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli’de bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

İlçedeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geridönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındıktan bir süre sonra tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

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