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Kocaeli'de Körfez Lojistik Çalıştayı düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'de "Körfez Lojistik Çalıştayı" düzenleneceğini bildirdi.
Kocaeli'de Körfez Lojistik Çalıştayı düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çalıştayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 30 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

Kocaeli limanlarının deniz taşımacılığında merkez haline geldiği ifade edilen açıklamada, şehrin "sanayinin başkenti" konumunda olduğu vurgulandı.

Kentin demir ve kara yollarının birleştiği bir konumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Kocaeli Körfezi'ne Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşımın hızlı ve kolay olduğu, böylece yakıttan ve zamandan tasarruf sağlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, demir, kara ve deniz yollarının entegrasyonuyla Körfez limanlarının, ihracat artışında da önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

Üretilen katma değerlerin dünyaya ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Kocaeli, imalat sanayisi açısından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. 14 organize sanayi bölgesi bulunan Kocaeli'de, kimya, otomotiv ve demir çelik sektörleri öne çıkıyor. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahası içinde de 35 liman tesisi bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Geçen ay en fazla yük elleçleme Kocaeli limanlarında gerçekleşti

Dış ticaretteki gelişmeye bağlı olarak Kocaeli limanlarındaki hareketliliğin arttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs ayında en fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 382 bin ton yük elleçlemesi yapıldı. Elleçlenen yüklerin, 6 milyon 90 bin tonunu dış ticaret yükleri, 1 milyon 234 bin tonunu kabotaj yükleri ve 57 bin 946 tonunu ise transit yükler oluşturdu. Aynı ayda Kocaeli Liman Başkanlığında 176 bin 155 TEU da konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 35 milyon 221 bin ton yük, yüzde 13,8 artışla 997 bin 697 TEU konteyner elleçlemesi yapıldı."

Çalıştaya, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, alanında uzman isimlerin katılacağı ifade edilen açıklamada, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın da çalıştayda kılavuz olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Körfez Lojistik Çalıştayı'nda lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji, ulaşımdan kaynaklı emisyon salınımının azaltılması, ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modları arasındaki entegrasyon, otonom sistemler, yeni hedef ve politikalar ile yasal düzenlemelerin ele alınmasının planlandığı belirtildi.

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