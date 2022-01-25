  • BIST 1.924,48
  • Altın 792.68157
  • Dolar 13.534
  • Euro 15.2717
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -8 °C
»

Kocaeli'de 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı

Kocaeli Valisi Yavuz, yoğun kar nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Kocaeli'de 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yavuz, "Dün gece geç saatlerde başlayıp sabaha kadar devam eden kar yağışına tüm imkanlarımızla müdahale ettik. Kuvvetli kar yağışı başlayacağından lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün 12.00 ile yarın 15.00 saatleri arasında Kocaeli'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasında terk edilmiş araçların kaldırılması devam ediyor25 Ocak 2022 Salı 13:41
  • İstanbul'da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın sabaha kadar durduruldu25 Ocak 2022 Salı 13:12
  • Sivas sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu25 Ocak 2022 Salı 13:07
  • Sivas sıfırın altında 30,9 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu25 Ocak 2022 Salı 13:06
  • İstanbul'da metro seferleri bugün de saat 02.00'ye kadar uzatıldı25 Ocak 2022 Salı 13:05
  • Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü25 Ocak 2022 Salı 12:28
  • Kastamonu'da araçlar kalınlığı 2 metreye yaklaşan karın altında kaldı25 Ocak 2022 Salı 12:27
  • Kocaeli'de 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı25 Ocak 2022 Salı 12:27
  • THY İstanbul Havalimanı operasyonlarını 00.00'a kadar durdurdu25 Ocak 2022 Salı 12:26
  • Sanatçı Fatma Girik'in cenaze programı ertelendi25 Ocak 2022 Salı 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti