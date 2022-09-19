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Kök hücre bağışçısı 850 bine ulaştı

Türk Kızılay, kök hücre bağışçı adayı sayısının 850 bine ulaştığını bildirdi.
Kök hücre bağışçısı 850 bine ulaştı

Kurumdan yapılan açıklamada, her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi gününün gönüllü kemik iliği bağışçılarına teşekkür etmek amacıyla "Dünya Kök Hücre Bağışçıları Günü" olarak kutlandığı anımsatıldı.

Kurumun 2013'te Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında kurduğu TÜRKÖK ile başladığı kök hücre çalışmalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, çalışma, yurt dışına olan bağımlılığı azaltacak ve hastaların yaşama şanslarını artıracak önemli bir adım olarak nitelendirildi.

TÜRKÖK kurulana kadar aile dışı uygun bağışçı bulma şansının az olduğu ve kök hücre nakillerinin tamamına yakınının yurt dışından bulunan kök hücre bağışçıları ile gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Yurt dışından kök hücre ürününün Türkiye'ye gelmesinin 6-12 ay arasında sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜRKÖK'ün kurulmasıyla Kızılay o tarihten bu yana kök hücre bağışçı adaylarının kazanımını sağlıyor ve eşleşme, nakil süreçlerinin takibini yürütüyor. 2014'te başlayan kök hücre bağışçısı kazanımı faaliyetleri sonucunda bugüne kadar kök hücre bağışçı adayı sayısı yaklaşık 850 bine ulaşırken 15 bin eşleşme gerçekleşti. İlik bekleyen 4 bin hastaya da nakil işlemi yapıldı."

Açıklamada, sisteme kayıtlı kök hücre bağışçı adaylarının yüzde 58'inin erkek, yüzde 42'sinin kadın olduğu, yüzde 55'nin 18-35 yaş aralığında bulunduğu ve yüzde 64'nün aynı zamanda kan bağışçısı olduğu belirtildi.

Umut olan bağışçılar
Açıklamada, TÜRKÖK'ün hayata geçirilmesinin ardından kök hücre bağışında bulunan 26 yaşındaki işitme engelli Erkan Tufan'ın, 2021'de bir kadın hastaya umut olduğu, 35 yaşındaki Cihan Kaya'nın da bağışta bulunduktan 4 ay sonra küçük bir kız çocuğuyla eşleştiği kaydedildi.

Kök hücre bağışçı adayı sayısı artsa da yeni bağışçı kazanımı ihtiyacının her yıl devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kızılay ise kök hücre bağışında bulunarak hayat kurtarmak isteyen vatandaşlara en yakın Kızılay Kan Bağış Birimi veya mobil araçlarına başvurmaları çağrısında bulunarak, nakil bekleyen binlerce hastanın hayalini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

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