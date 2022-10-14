  • BIST 3.553,43
  • Altın 993.748
  • Dolar 18.5541
  • Euro 18.1291
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi

Adana'da 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, kök hücre bağışına dikkati çekmek için çıktığı bisiklet turunu tamamladı.
Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi

Yücel, "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla 10 Ocak'ta Adana'dan başladığı turda 7 bin kilometre pedal çevirdi.

Turunu tamamlayan Yücel, Atatürk Parkı'nda gazetecilere, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla 43 şehir gezdiğini söyledi.

Gittiği şehirlerde başta sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere birçok kişiyle bir araya geldiğini anlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 bin civarı insanla görüştüm. Bunların içerisinden de 20 bin kadar kök hücre donörü kazanımı elde ettik. Yapılan analizlerde eşleşmeleri uyumlu donörlerin çıkacağını umut ediyorum. Kök hücre nakliyle inşallah lösemi hastası çocuklarımız hayata tutunacak. Amacım lösemi hastası, nakil bekleyen çocukların hayata tutunması. Yola çıkarken hasta çocuklarımdan bir tanesi, 'Belki bana kök hücre bulamayacaksın Kemal amca ama benim gibi hasta arkadaşlarımın hayatını kurtaracaksın.' dedi, bunu söyleyen çocuğumuz maalesef ben turdayken hayatını kaybetti."

Yücel, daha önce de kök hücre bağışına dikkati çekmek için pedal çevirdiğini ve birçok çocuğa uygun donörün bulunmasına katkı sağladığını bildirdi.

Gittiği şehirlerde gördüğü her kişiye hasta çocuklardan birinin hayatını kurtarabilir gözüyle baktığını belirten Yücel, "Evlat acısını yaşadım, 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlumu kaybettim. Organları başka çocuklara hayat verdi. Oğlumun doğum gününde turumu tamamladım. Oğlum yaşasaydı ona hediyeler verecektim ama maalesef hayatta değil. Oğlumun mezarını ziyaret ettiğimde ona hediyem, başka çocukların yaşama umudu oldu." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üsküsar'da Trabzon Günlerine horonlu davet11 Ekim 2022 Salı 17:31
  • 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde ilk kez helikoptere bindiler11 Ekim 2022 Salı 17:30
  • Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı11 Ekim 2022 Salı 17:05
  • 1 ton 161 kilo bal kabağı yetiştirerek rekor kırdı11 Ekim 2022 Salı 11:00
  • Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor11 Ekim 2022 Salı 09:35
  • Anadolu leoparı fotokapanda10 Ekim 2022 Pazartesi 17:31
  • Kastamonu açıklarında 5 hortum10 Ekim 2022 Pazartesi 17:15
  • 5 metrekarelik dükkanında 100 ayrı markaya ait 120 çeşit gazoz satıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 14:55
  • Talasemi hastası 3 kardeş, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu10 Ekim 2022 Pazartesi 14:42
  • Anadolu leoparı bir kez daha görüntülendi10 Ekim 2022 Pazartesi 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti