Kökünü Kurutma Operasyonu’nda yeni gelişme: 131 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mersin’de düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nu yönetti. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 131 gözaltı kararı alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yönetiminde Mersin’de organize edilen Kökünü Kurutma Operasyonu sonucunda 131 şüpheliye gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin 941'den 270’e düştüğünü belirterek, “Bu, 3'te 1 düştüğü anlamına gelir. Bu bize yeterli mi? Hayır, değil. 1 evladımızı bile bu illete kaptıramayız" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 28'incisi, Mersin'de düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yönettiği operasyonun ardından gazetecilere açıklamalar yaptı. 4 aydır sürdürülen soruşturmanın Mersin ayağında 137 hedef olduğunun altını çizen Bakan Soylu, şüpheli olan 137 kişinin 131'i, sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alındığını belirtti. Bakan Süleyman Soylu, “1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Helikopter, İHA, dronlar ve 18 narkotik dedektör köpek olmak üzere özel harekât unsurlarımızla başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. 131 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alınması vesilesiyle başta Mersin Emniyet Müdürlüğü'müzü, narkotik ekiplerimizi ve ekiplerimize yardımcı olan tüm arkadaşlarımızı, bu koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, aynı zamanda bugün birlikte olduğumuz emniyet genel müdürümüz, valimiz, il emniyet müdürümüz, emniyet genel müdür yardımcımız ve burada bulunan il jandarma komutanımız ve sahil güvenlik komutanımız; her birine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

“HEM TERÖRLE HEM UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlı yürütüldüğünü ifade eden Bakan Soylu, "15 Temmuz'da cezaevlerinde uyuşturucudan 36 bin civarında yatan suçlu vardı dedi. Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti. “Terörle ve diğer suç unsurlarıyla yaptığı mücadele gibi uyuşturucu ile aynı mücadeleyi devam ettiriyoruz. Şu anda 36 bin sayısı, 120 bin 800'e çıktı. Hem uyuşturucunun organizatörlüğünü hem imal ve ticaretini yapanlar ve diğer uyuşturucu suçuna bulaşanlarla ilgili yargımızla kolluk kuvvetlerimizle hep birlikte el birliği ile bir mücadele ortaya konulmaktadır."

Bakan Soylu Türkiye'nin birçok noktasında 'Narko Alan' projesinin uygulandığını aktararak, Bu projeden de sonuç aldıklarını dile getirdi. Bakan Süleyman Soylu sözlerini şöyle noktalandırdı, “Son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270’e düştü. Bu, 3'te 1 düştüğü anlamına gelir. Bu bize yeterli mi? Hayır, değil. 1 evladımızı bile bu illete kaptıramayız. Vatandaşımız, bize itimat etsin. Bu uyuşturucunun kullanıldığı önemli alanlardan birisi de metruk binalar. 120 bin metruk bina tespit ettik ve 120 bin metruk binanın 89 binini yıktık. Geri kalan 17 binini ise rehabilite ettik. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Bir rakamı daha paylaşmak isterim; metruk binalarda uyuşturucu kullanım oranı 3 yıl önce yüzde 30 civarındaydı, şimdi yüzde 20 civarına düştü. Attığımız her adım, ortaya koyduğumuz her politika, bizi uyuşturucu ile mücadelede başarıya doğru götürüyor. Milletimizle el birliğiyle bunu başaracağız."

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