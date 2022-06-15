  • BIST 2.514,51
  • Altın 1011.809
  • Dolar 17.2559
  • Euro 18.1084
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da mart ayının başından bu yana ülke genelinde devam eden şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 80 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.
Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin (UNGRD) son raporuna göre, şiddetli yağış ve toprak kaymalarından en çok Cundinamarca, Antioquia ve Santander bölgeleri etkilendi.

Mart ayından bugüne kadar şiddetli sel ve toprak kaymaları sonucu 80 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise kayboldu.

Toplamda 418 kasabada yoğun yağışlar nedeniyle ciddi hasar oluştu.

Söz konusu bölgelerde yağış ve toprak kaymaları nedeniyle 16 bin 295 ev hasar gördü.

Rapora göre 730 kara yolu, 72 köprü, 37 yaya geçidi, 90 su kemeri, 37 kanalizasyon, 108 eğitim kurumu ile 7 sağlık ocağı afetten zarar gördü.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda hasar meydana geliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Haziran 2022 Çarşamba 09:27
  • Denizli'de kaybolan 2 gencin cesedi 26 metrelik su kuyusunda bulundu15 Haziran 2022 Çarşamba 09:27
  • Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de15 Haziran 2022 Çarşamba 09:26
  • Bursa'da mevsimlik işçi 15 yaşındaki Kezban'ın Cizre'ye cenazesi döndü15 Haziran 2022 Çarşamba 09:18
  • Sağlık Bakanı Koca, kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi15 Haziran 2022 Çarşamba 09:14
  • Bakan Varank: KOBİ’lerimiz ülkemizin geleceği olacak14 Haziran 2022 Salı 23:03
  • KKTC'de nefes kesen tatbikat14 Haziran 2022 Salı 22:01
  • Şehit ailelerinden 'Salihe Aydeniz' protestosu14 Haziran 2022 Salı 16:39
  • Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, e-Devlet'ten başvuru almaya başladı14 Haziran 2022 Salı 15:04
  • Etkili sağanak Şereflikoçhisar-Aksaray kara yolunda ulaşımı aksattı14 Haziran 2022 Salı 14:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti