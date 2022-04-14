Kolombiya'da uçak düştü: 12 yaralı

Ülkenin Meta yönetim merkezine bağlı Villavicencio kentindeki Vanguardia Havaalanı'ndan havalanan polisleri taşıyan DC-3 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 1'i ağır 12 polis yaralandı. Kaza nedeniyle havaalanı pisti bir süre yolcu trafiğine kapatıldı.
Polis Müdür Yardımcısı Jose James Roa Castaneda, kazanın uzman bir ekip tarafından araştırıldığını belirtti.
Yetkililer, PNC-0257 kayıt numaralı uçağın şiddetli rüzgar nedeniyle düşmüş olabileceğini değerlendiriyor.
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