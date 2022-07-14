Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlere nefes aldırmayan komandolar, terör örgütlerinin olası eylem ve faaliyetlerini önlemek amacıyla arazide gece gündüz, yaz kış, yağmur, kar ve çamur demeden görev yapıyor.

Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen haftalarca Erzurum kırsalında kalan komandolar, zaman zaman bölgedeki illerde yapılan terör operasyonlarına da destek veriyor.