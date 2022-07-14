Komandolar 'dosta güven, düşmana korku' veriyor
Türkiye'nin huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan teröristlere nefes aldırmayan komandolar, terör örgütlerinin olası eylem ve faaliyetlerini önlemek amacıyla arazide gece gündüz, yaz kış, yağmur, kar ve çamur demeden görev yapıyor.
Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarına rağmen haftalarca Erzurum kırsalında kalan komandolar, zaman zaman bölgedeki illerde yapılan terör operasyonlarına da destek veriyor.
Görev için "daima hazır" parolasıyla hareket eden Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığında görevli komandolar, başarılı terör operasyonlarıyla "dosta güven, düşmana korku" veriyor.
14 Temmuz 2022 Perşembe 09:51
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