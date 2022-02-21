Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı

Suriye’de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üsçavuş Süleyman Hür Kışlası'nda tören düzenlendi.
Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan askerler duygu dolu anlar yaşadı.
Mehmekçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak. Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar otobüslerle, Suriye’ye gönderildi.
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