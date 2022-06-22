  • BIST 2.577,21
  • Altın 1021.555
  • Dolar 17.3361
  • Euro 18.2403
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Komandolar ve özel harekat polisleri devriyeye başladı

Aydın'da jandarma komando ve özel harekat polisleri, yangın riski taşıyan orman bölgelerinde devriye görevine başladı.
Komandolar ve özel harekat polisleri devriyeye başladı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 4 komando timi ile İl Emniyet Müdürlüğü polis özel harekat timleri, başta Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı olmak üzere yangın riski taşıyan ormanlık alanda görevlendirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, araç girişinin olmadığı sarp arazilerde de devriye atıyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, kentin öne çıkan yeşil alanlarının ormanların yangından etkilenmemesi adına birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.

komando-001.jpg

Orman yangınlarına karşı toplumu bilinçlendirme ve art niyetli kişiler varsa onlara karşı çeşitli tedbirler alma bakımından yürüttükleri faaliyetler olduğunu aktaran Aksoy, "Özel harekat polisleri ve jandarma komando timleri ormanda dolaşarak hem şüpheli kişiler varsa onlarla ilgili araştırma yapıyor, hem de bölgede bir olumsuzluk olduğunda müdahale etmek adına alanda sürekli devriye görevi yürütüyor." diye konuştu.

Yaz sezonunu yangın açısından en hafif şekilde atlatmayı temenni ettiklerini dile getiren Aksoy, ekiplerin 17 ilçedeki hassasiyet taşıyan bölgelerde devriye gezdiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: Herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor22 Haziran 2022 Çarşamba 12:24
  • İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarına karşı valilikleri yeniden uyardı22 Haziran 2022 Çarşamba 11:50
  • Orman teşkilatı teyakkuzda22 Haziran 2022 Çarşamba 11:35
  • Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı22 Haziran 2022 Çarşamba 10:53
  • Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi.22 Haziran 2022 Çarşamba 10:47
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu22 Haziran 2022 Çarşamba 10:17
  • Afganistan'da 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi hayatını kaybetti22 Haziran 2022 Çarşamba 10:08
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yangına ilişkin yetkililerin açıklamaları esas alınmalıdır22 Haziran 2022 Çarşamba 09:21
  • Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde22 Haziran 2022 Çarşamba 09:20
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Haziran 2022 Çarşamba 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti