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Komandolar zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak nitelendirilen Bolu'da görev yapan komandolar, zorlu şartlarda eğitimlerden geçerek göreve hazırlanıyor.
Komandolar zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır

Bolu Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli askerler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgelerde ve ormanlık alanlarda belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Bolu'nun stratejik konumu dikkate alınarak oluşturulan jandarma komando bölüğü, İlçe Jandarma ve Karakol Komutanlıklarına destek vererek 7 gün 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Olası olumsuzluklara karşı her an teyakkuzda olan komandolar, eğitimlerini aksatmıyor.

Sıfırın altında 13 derecede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Özellikle yılın 4 ayı kar altında kalan Bolu Dağı, Köroğlu Dağları, Aladağ, Arkut ve Çele Dağları ile Abant, Yedigöller ve Kartalkaya'nın yanı sıra yüzde 65'i ormanlarla kaplı alanlarda yaşanabilecek olaylara müdahaleye hazır olmak isteyen komandoların gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeği aratmıyor. 

Komandolar, kış tatbikatı kapsamında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu Bolu Dağı'nda tam teçhizatlı intikal yürüyüşü gerçekleştirdi. Beyaz örtüyle kaplanan arazide kar kıyafetli komandolar, karın içinde yaptıkları zorlu yürüyüşün ardından arazi taraması faaliyeti icra etti. Komandolar, zorlu arazi ve hava şartlarında hayatta kalmak için iglolar (kardan ev) da yaptı. 

Bolu Dağı'nda gerçekleştirilen tatbikatın ardından İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde bulunan eğitim alanında "meskun mahallerde muharebe tatbikatı" gerçekleştirildi. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği, terör örgütü mensuplarının bulunduğu değerlendirilen eve giren komandolar, evde bulunan kişileri etkisiz hale getirdi. 

Komandolar tabanca ve tüfek ile ağır makineli silahlarla atış yaparak karşılarına yerleştirilen hedefleri tam isabetle vurdu. 

Tatbikat komando andıyla tamamlandı
Toplumsal olaylara müdahaleye yönelik de tatbikat yapan komandolar, koruyucu kıyafetleri ve kalkanlarıyla kendilerine taş atarak ateş yakan eylemcilere müdahale etti. 

Komandolar, zorlu hava ve arazi şartlarında gerçekleştirdikleri tatbikatı komando andını okuyarak tamamladı.

Bolu Jandarma Asayiş Komando Bölüğü Bölük Komutan Vekili Teğmen Fikri Ak, AA muhabirine, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini korumak, vatandaşların huzur ve güvenini temin etmek amacıyla gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olduklarını söyledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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