Komandolara Ağrı Dağı eteklerinde 'çığda arama kurtarma eğitimi' verildi

Iğdır'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanlarınca, İl Jandarma Komutanlığında görevli 100 jandarma komando personeline "çığda arama ve kurtarma teknikleri" eğitimi verdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca (AFAD) 2022 yılının "Tatbikat Yılı" ilan edilmesi nedeniyle AFAD görevlilerince, il genelinde olası risk ve tehlikelere karşı arama kurtarma eğitim ve tatbikatlarına devam ediliyor.

Bu çerçevede, Iğdır AFAD Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suveren Komando Taburu ve AFAD gönüllülerinin katılımıyla Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Pamuk Geçidi bölgesinde, oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı afet öncesi hazır olunması amacıyla çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD uzmanlarınca jandarma komandolara çığda arama kurtarma teknikleri eğitimi verilen tatbikata, 10 AFAD arama kurtarma teknisyeni, 100 jandarma komando personeli ile 10 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi katıldı.

Çığda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, temsili olarak çığ altında bulunan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.