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Kombi hırsızlığından yakalandı, 17 yıl hapis cezası çıktı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 3 daireden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Karaduman'ın (29) aynı zamanda 3 farklı suçtan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Kombi hırsızlığından yakalandı, 17 yıl hapis cezası çıktı

Kapaklı ilçesinde 3 ayrı daireden kombi hırsızlığı yapıldığı ihbarıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin 59 DUD 908 plakalı otomobil ile hırsızlık yaptığını belirledi. Ekipler, önceki gün uygulama noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, polisin takibi ile yakalandı.

İFADESİNDE KARDEŞİNİN ADINI VERDİ

Gözaltına alınan sürücü B.K. ifadesinde; otomobili kiraladığını, hırsızlık olaylarının yaşadığı tarihlerde aracı kardeşi Mehmet Karaduman'ın kullandığını söyledi. Bu ifadenin ardından ekipler, Karaduman'ı saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Karaduman'ın 'uyuşturucu ticari yapmak' suçundan 13 yıl 9 ay, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay, 'silahlı tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay toplamda ise 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Karaduman, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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