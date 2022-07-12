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Komedi filmi 'Güven Bana'nın çekimleri başladı

Senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği komedi filmi "Güven Bana"nın çekimlerine İstanbul'da başlandı.
Komedi filmi 'Güven Bana'nın çekimleri başladı

Yapımını Aytaç Medya adına Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un gerçekleştirdiği filmin, gelecek sezon sinema salonlarında seyirciyle buluşması planlanıyor.

Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt ve Korhan Herduran yer alıyor.

Filmin özetle hikayesi ise şöyle:

"Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin lira borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir. Çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar."

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