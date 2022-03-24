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Komşusunu öldürmüştü, tutuklandı

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, komşusu Hasan Aksüt’ü (60) mahalle meydanında tabancayla vurarak öldüren Osman Akbaş (74) tutuklandı.
Komşusunu öldürmüştü, tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Akbaş, aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan komşusu Hasan Aksüt ile kahvehanede tartıştı. Osman Akbaş ile Hasan Aksüt arasındaki tartışma mahalle meydanında devam etti. Osman Akbaş, tabancasını ateşleyerek Aksüt'ü vurdu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hasan Aksüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Aksüt’ün cenazesi bugün Kızderbent Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. 

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Osman Akbaş’ın olayı gerçekleştirdikten sonra Yalova’nın Altınova ilçesine kaçtığını ve geceyi burada geçirdikten sonra Karamürsel’e geri döneceği bilgisine ulaştı. Yol üzerindeki kontrol noktasında hazır bekleyen jandarma ekipleri Osman Akbaş’ın bindiği halk otobüsünü durdurarak, şüpheliyi gözaltına aldı. Osman Akbaş’ın olayda kullandığı tabancayı denize attığı öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Akbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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