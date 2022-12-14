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Komünist Başkan Maçoğlu'nun belediyesi elektrik borcu yüzünden karanlığa gömüldü

Bir takım çevrelerce, borçlu belediyeyi kara geçirdiği söylenen, halkçı politikaları ile örnek gösterilen, hülasa öve öve bitirilemeyen ilk komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Tunceli Belediyesi, elektrik borcu nedeniyle karanlığa gömüldü.
Komünist Başkan Maçoğlu'nun belediyesi elektrik borcu yüzünden karanlığa gömüldü

Türkiye Komünist Partisi’nin adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanlığı’nı yüzde 32 oyla kazanarak, ilk komünist il belediye başkanı unvanına sahip olan Fatih Mehmet Maçoğlu yönetimindeki belediye, elektrik borcu nedeniyle karanlığa gömüldü.

Elektriği kesildi

Bir takım çevrelerce, borçlu belediyeyi kara geçirdiği söylenen, halkçı politikaları ile örnek gösterilen, hülasa öve öve bitirilemeyen ilk komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi.

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. 

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JENERATÖR DEVREDE 

Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

 

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