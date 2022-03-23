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Kömür sahaları güneş panelleriyle donatılarak 6,9 milyon hanenin elektriği karşılanabilir

Türkiye'de açık madencilik yapılan kömür sahalarının güneş panelleriyle donatılmasıyla 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği ifade edildi.
Kömür sahaları güneş panelleriyle donatılarak 6,9 milyon hanenin elektriği karşılanabilir

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva Derneği için Solar3GW tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de açık madencilik yapılan kömür sahalarında hayata geçirilebilecek güneş enerjisi kurulu gücüne ve elektrik üretim potansiyeline ilişkin bir ön analiz yapıldı.

Rapora göre, kömürlü termik santrallere bağlı çalışan açık madencilik sahaları kapladıkları alan itibarıyla güneş santrali kurulumuna elverişli ve trafo merkezleri ile iletim hatlarına halihazırda bağlantılı oldukları için güneş enerjisi dönüşümünde maliyet avantajına sahip.

Raporda, toplam kurulu gücü 10 bin 495 megavat olan 22 kömürlü termik santrale kömür sağlayan açık maden ocağı hesaplamaya dahil edildi. Bunlar, Çan, Çan 2, Bolu-Göynük, Kangal, Seyitömer, Çayırhan, Orhaneli, Çatalağzı, Soma-B, Soma, Soma-Kolin, Polat1, Tufanbeyli, Tunçbilek, Yatağan, Yeniköy, Yeniköy-Kemerköy, Çumra Termik, Çumra, Afşin-Elbistan A, Afşin Elbistan B ve Silopi sahaları.

Bu sahalara 13 bin 189 megavat kurulu güçte güneş enerjisi santrali kurulabileceği hesaplanıyor. Bu rakam, Türkiye'nin şu anki güneş kurulu gücünün yüzde 170 artması anlamına geliyor.

Bu kurulu güçten üretilecek 19 bin 79 gigavatsaat elektrikle 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği hesaplanıyor.

Güneş enerjisinden sağlanacak elektrik üretimiyle yıllık 12,4 milyon karbon emisyonunun önüne geçilebileceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, Türkiye'nin, taraf olduğu Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışlarını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine uygun olarak kömürden çıkış stratejisi oluşturmasına ve mevcut kömürlü termik santraller için kapanma programı belirlemesine ihtiyaç var.

Europe Beyond Coal Kampanyacısı Duygu Kutluay, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için en hızlı ve önemli adımın kömürden çıkmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Avrupa'da 23 ülke ya elektrik üretimlerinde kömürü çıkardı ya da kömürden çıkış kararıyla kendilerine bir yol haritası hazırladı. Bu süreçte kullanılmaz haldeki eski kömür sahalarının güneş santrallerine çevrildiği örneklere giderek daha fazla rastlıyoruz. Türkiye'de de kademeli kömürden çıkış planı kapsamında tekrar ekosistemlere kazandırılamayacak kömür sahaları, yenilenebilir enerjiye geçişte önemli bir fırsat yaratabilir."

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Turhan da mevcut termik santrallerin kömür sahalarının güneş panelleriyle donatılabilecek kadar geniş ve çorak alanlar olduğuna işaret ederek, "Üstelik panellerin üreteceği elektriğin de şebekeye taşınması ve bağlanması için gerekli elektrik altyapısını barındırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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