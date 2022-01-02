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Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı

Karakaya Baraj Gölü üzerinde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılan ve hizmette 1 yılını dolduran Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 14 milyon lira tasarruf sağlandı.
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Malatya ve Elazığ'ı birbirine, Doğu ve Güneydoğu illerini batıya bölünmüş yol standardında bağlayan D-300 Devlet Yolu üzerinde, Fırat Nehri geçiş noktasında 660 metre uzunluğunda inşa edilen Kömürhan Köprüsü, 2 Ocak 2021'de hizmete sunuldu.

Taşıt trafiğine dört şeritli hizmet veren köprü, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yapımı, tasarımı ve kontrolünde yerli ve milli kaynaklar kullanılan, Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilen köprü ve tünel, güzergahtaki virajlı ve heyelan riski oluşturan yolları ortadan kaldırarak ulaşımda güvenliği artırdı.

Köprü ve tünelin hizmete girmesiyle D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standardı artırılarak konforlu seyahat imkanı tesis edildi.

Elazığ ve Malatya havalimanları ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olan köprü ve tünel, aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağladı.

Hızlı ve güvenli trafik akışı ile önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nden bugüne kadar 3 milyon araç geçiş yaptı.

Mevcut mesafeyi 1 kilometre kısaltan proje ile zamandan 9,3 milyon, akaryakıttan 4,7 milyon lira olmak üzere yıllık 14 milyon lira tasarruf edildi.

"Hem zaman hem de yakıt yönünden faydalı oldu"
Köprü ve tüneli kullanan uzun yol şoförleri de eski köprüye nazaran ulaşımda konforu ve güvenliği artıran hizmetten memnun.

Tır şoförü Yavuz Keleş, AA muhabirine, yaklaşık 7 yıldır Doğu ve Güneydoğu illeri arasında uzun yol şoförlüğü yaptığını, yeni köprü ve tünelin yapılmasıyla güzergahta sürücüler için büyük risk oluşturan virajlı ve dar yollardan kurtulmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Yeni köprü ve tünel sayesinde daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştuklarını ifade eden Keleş, şöyle devam etti:

"Daha önceki virajlı yollar ortadan kalkmış oldu, büyük bir yatırım. Zaman ve yakıt yönünden faydalı oldu. Modern bir köprü ve tünel, eskiye nazaran bin kat daha güzel. Bu yapılan şaheserin ekonomik olarak da bize faydası oldu. Kışın o eski yollarda kaymalar oluyordu, virajlı yoldu. Allah, yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun."

"Çok güzel bir hizmet"
Tır şoförü Turan Sabancı ise yeni köprü ve tünelin, ulaşımda sağladığı konforun yanında modern ve teknolojik yapısıyla bir ülkenin ulaşımdaki gücünü göstermesi açısından da gurur verici olduğunu dile getirdi. 

Ülkenin her neresinde olursa olsun böylesine büyük eserleri ve hizmetleri görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu:

"Daha önce virajlı yollardan gidiyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi köprüden girdiğin zaman direkt karşıdan çıkıyorsun, tünelden girdiğin zaman Malatya'ya geçiyorsun. Çok güzel bir hizmet. Batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan güzergahta güzel bir tünel ve köprü. Allah devletimizden razı olsun böyle bir hizmette bulunduğu için."

Kaynak: Haber Kaynağı
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