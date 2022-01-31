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Konservatuar seçmelerine 300 kişi başvurdu

Başkent’in genç tiyatrocu adayları, Yenimahalle Belediyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliği ile Yenimahalle’de hayata geçirilen ücretsiz konservatuar eğitimi için seçmelere katıldı.
Konservatuar seçmelerine 300 kişi başvurdu

Toplamda 300 kişinin başvurduğu seçmelerde adaylar, kültür sanat dünyasına sayısız oyuncu kazandıran Türkiye’nin köklü sanat akademilerinden Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin usta eğitmenleri karşısında ter döktü.

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30 genç sahne kapılarını araladı
Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan seçmelerde şan, hareket ve sahneden oluşan 3 aşamalı sınavda performanslarıyla jüriyi etkilemeyi başaran 30 genç, sahne kapılarını araladı.

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Tam burslu eğitim
Tam burslu olarak Şubat ayında ders başı yapacak olan yıldız adayları, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bulunan Yenimahalle konservatuarında, 2 uygulama, 2 teorik, 2 etüt sınıfı, 1 kütüphane ve 1 dans, müzik odasında 2 yıl boyunca eğitim alacak.

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Öğrenciler, devam zorunluluğu olan eğitimlerinin ilk yılında oyunculuk yöntemleri, doğaçlama,  oyunculuk temel teknikleri, dünya tiyatro tarihi, diksiyon, şan, dans dersleri alacak. 2’inci yılda; temel oyunculuk, role hazırlık, dünya tiyatro tarihi, metin inceleme, diksiyon, şan, dans dersleri alarak eğitimini başarıyla tamamlayan gençler, mezuniyet oyunu ile ilk sahnelerini yapacak.

Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak. 

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