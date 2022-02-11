Konsolosluk Çağrı Merkezi 2005'ten bu yana 7,5 milyon çağrıya yanıt verdi

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi, Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçilerek altın madalya kazandı.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM), kurulduğu 2005'ten bu yana 7,5 milyon çağrıya yanıt verirken yarasa ısıran vatandaş da çağrı merkezini aradı, Paris ünlüler mezarlığında mahsur kalan da.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların birçok resmi işlem, talep ve beklentileri için Dışişleri Bakanlığıyla iletişim kurmada başlıca araç haline gelen KÇM, Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçilerek altın madalya kazandı.

KÇM'nin çalışmalarını AA muhabirine değerlendiren Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcı Vekili Yavuz Kül, 2005'te kurulan, 2010'de ise bugünkü formatta 7 gün 24 saat hizmet veren merkezde 60 personelin çalıştığını söyledi.

Mevzuat uzmanlarının da yer aldığı personelin Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Flamanca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinde hizmet verdiğini anlatan Kül, "Marttan itibaren işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak bir de uluslararası işaret dili hizmeti vermeye başlayacağız. Bu dille beraber hizmet verdiğimiz dil sayısı 9'a çıkacak." diye konuştu.

KÇM'nin çağrılara yanıt verme hızının ortalama 9 saniye olduğunu vurgulayan Kül, çağrı merkezinin kuruluşundan bu yana 7,5 milyon, 2021'de ise 754 bin çağrıyı yanıtladığına dikkati çekti.

Kovid-19 sürecinde 233 bin talep alındı

KÇM, uluslararası arenada yaşanan kriz ve gelişmelerde de vatandaşların güvenli şekilde Türkiye'ye getirilmelerinde önemli rol oynadı.

Libya'da yaşanan gelişmeler sırasında 9 bin 641 çağrıyı yanıtlayan KÇM, 30 bin dakikalık görüşme gerçekleştirirken, Yemen'deki gelişmeler sırasında 208 acil çağrıyı yanıtladı, 1000 dakikadan fazla görüşme yaptı.

Kovid-19 salgını sürecinde 233 bin 332 talep alan KÇM'ye Afganistan'dan ise 3 bin 209 yardım talebi çağrısı yapıldı. KÇM, Afganistan'da yaşanan olaylar sırasında 11 bin dış arama da yaparken 9 bin 628 kısa mesaj gönderdi.

Son olarak Etiyopya'da yaşanan çatışmalar esnasında 54 yardım talebini karşılayan KÇM, Kazakistan'daki protestolar döneminde ise 714 çağrıya yanıt verdi, 1500 arama ile 232 kısa mesaj iletisi yaptı.

Kriz anlarındaki gelişmelere ilişkin açıklamada da bulunan Kül, böyle dönemlerde vatandaşlarla sürekli temas kurulduğunu anlatarak bu dönemde kısa mesaj yoluyla konum paylaşma dahil her türlü müdahalenin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Asansörde kalan da aradı yarasa ısıran da

KÇM'de görev yapan personel, önemli resmi işlemler dışında ilginç çağrılar da aldı.

Çağrı merkezinde İngilizce ve Türkçe çağrılara yanıt veren mevzuat uzmanı Ezgican Tekçorap, asansörde mahsur kalan bir vatandaşın KÇM'yi aradığını belirterek, "Bizlere yurt dışında kaldığı otelde mahsur kaldığını belirtmişti. Vatandaşımızın iletişim bilgileri alındı. Daha sonra kaldığı otel tespit edilip otelin iletişim bilgilerine ulaşarak vatandaşımızı kurtardığımız bir durum olmuştu." dedi.

KÇM'de Almanca ve Türkçe olarak hizmet veren mevzuat uzmanı Gizem Etlioğlu ise Paris'teki ünlüler mezarlığında mahsur kalan bir vatandaşın kendilerine ulaşması üzerine ilgili temsilciliğe haber verilerek kurtarıldığını anlattı.

Rusça ve Türkçe çağrıları yanıtlayan Cihad Güler de yarasa tarafından ısırılan bir vatandaşın KÇM'yi aradığını belirterek, "Yurt dışında bir vatandaş ulaşmıştı. Kendisini yarasa ısırdığını belirtmişti. Ne yapacağını bilemiyordu, sağlık merkezinde de buna ilişkin herhangi bir aşı temin edilememiş. Bizler yardım talebini en yakın konsolosluk hangisiyse ona iletmiştik. İlgili işlemler temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirildi." diye konuştu.

KÇM'de 7 yıldır İtalyanca ve Türkçe çağrıları yanıtlayan Nur Şaşmaz Kayıkçı ise Akdeniz'de bir göçmen dramı yaşanmasının önüne çağrı merkezine yapılan bir aramayla geçildiğini şu sözlerle anlattı:

"Bir yabancı ülke vatandaşı çağrı merkezimize ulaşmıştı. Kendisi Akdeniz açıklarında bir botun yabancı ülke vatandaşlarıyla açılmakta olduğunu belirtmişti. İhbarda bulundu daha doğrusu. Biz de bu ihbarı emniyet birimlerine aktardık. Sahil Güvenliğin de desteğiyle batmak üzere olan yabancı ülke vatandaşlarıyla dolu bir bot kurtarılmış oldu."