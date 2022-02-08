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Kontrolden çıkan kamyonet 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

ARTVİN’in Hopa ilçesinde, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Volkan Kara (43) ile yanındaki Yakup Adalı (58) hayatını kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyonet 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde meydana geldi. Volkan Kara yönetimindeki 08 EC 370 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, HOPAK, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Volkan Kara ile yanındaki Yakup Adalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, 1,5 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden alınarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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