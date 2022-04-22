  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.471
  • Dolar 14.7356
  • Euro 15.9139
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİT ile Kandıra arasındaki yolda otomobilin, önce karşı yönden gelen kamyonet, ardından da otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ile Kandıra ilçeleri arasındaki yolun Çakırcaali mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine gitmekte olan Recep Çalık yönetimindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarptıktan sonra Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücüler Recep Çalık ve Sabri Çakıroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, itfaiye tarafından araçlarından çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Recep Çalık'ın, Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından araç geçişleri normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor21 Nisan 2022 Perşembe 09:19
  • Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı- koca öldü20 Nisan 2022 Çarşamba 20:34
  • Sarıyer’de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı20 Nisan 2022 Çarşamba 19:36
  • Romanlar Beyoğlu Sofrası’nda buluştu20 Nisan 2022 Çarşamba 16:40
  • Meteoroloji tarih verdi: Değişiyor!20 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • Bingöl’de şiddetli rüzgar binanın çatısını uçurdu: 5 araç zarar gördü20 Nisan 2022 Çarşamba 00:01
  • İzmit'te 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı19 Nisan 2022 Salı 23:58
  • Hastaneye giderken otomobilin çarptığı kadın öldü19 Nisan 2022 Salı 19:32
  • Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı19 Nisan 2022 Salı 18:25
  • Bosna Hersek'ten şehitlere saygı için Çanakkale Şehitliği’ne yürüyorlar19 Nisan 2022 Salı 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti