  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattına girdi; 4 yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tramvay hattına girip, elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil tramvay hattına girdi; 4 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Bostanlı'dan Karşıyaka istikametine gitmekte olan Hıdır D. (37) yönetimindeki 35 ATL 187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tramvay hattına girerek elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hıdır D. ile otomobildeki T.G., H.K. ve S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin tramvay hattına girmesi nedeniyle Alaybey- Ataşehir arasındaki tramvay, bir süre tek hat olarak hizmet verdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolonya içip, öldü02 Ocak 2022 Pazar 08:14
  • Alaşehir'de tek katlı evde yangın çıktı02 Ocak 2022 Pazar 08:12
  • Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti02 Ocak 2022 Pazar 08:11
  • Otomobil, kırmız ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 2 yaralı02 Ocak 2022 Pazar 08:11
  • Ankara Yenimahalle'de trafik kazası02 Ocak 2022 Pazar 08:09
  • Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü02 Ocak 2022 Pazar 08:09
  • Fatih'te metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı02 Ocak 2022 Pazar 08:08
  • Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürüyor01 Ocak 2022 Cumartesi 15:30
  • Edirne'de yağışlar nehir debilerini artırdı01 Ocak 2022 Cumartesi 10:30
  • Kayak merkezlerinde yeni yıl coşkusu01 Ocak 2022 Cumartesi 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti