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Konut fiyat artışında yüzde 184,9 ile birinci oldu

Dünya üzerindeki 150 kenti kapsayan konut araştırmasında İstanbul konut fiyat artışında birinci sırada yerini aldı.
Konut fiyat artışında yüzde 184,9 ile birinci oldu

İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184.9 ile 150 kent arasında zirvede yer alırken, Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir yüzde 150.9 ile üçüncü sırada yer buldu.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, İngiltere merkezli global danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı ikinci çeyrek konut fiyatları endeksi belli oldu. Türkiye’den İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışında zirveyi kaptırmadı.

150 şehirden sadece 12’sinde konut fiyatlarında düşüş görülürken, Miami (yüzde 34), Halifax (yüzde 30.9), Dallas (yüzde 30.8), Phoenix (yüzde 29.7), Tallinn (yüzde 29.5), Atlanta (yüzde 26.3) ve Adelaide (yüzde 25.6) ilk üç sıraya takip ederek ilk on içerisinde yer alan kentler oldu. Ülkemizdeki kentlerin zirvede yer almasının en büyük nedeni artan enflasyon, inşaat maliyetleri ve arz eksikliği olarak tespit edildi.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE REKOR KONUŞULMA 

Ajans Press, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press’in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları ile alakalı 46 bin 158 haber yansıması tespit edildi. Son zamanların en fazla haber olan konusu “sosyal konut projesi” ile alakalı ise 118 bin 190 haber içeriği medyada yer alarak son bir ay içerisinde en fazla haber olan konu oldu.

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