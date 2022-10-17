  • BIST 3.701,84
  • Altın 989.699
  • Dolar 18.5847
  • Euro 18.1189
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Konut fiyatlarından sonra arsada da gerileme başladı

Sosyal konut projesi kapsamında 1 milyon arsanın satışa sunulması gayrimenkul piyasasını etkiledi. Arsa fiyatlarında artış sürse de fiyat artış hızında gerileme başladı.
Konut fiyatlarından sonra arsada da gerileme başladı

Kamunun, dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu 1 milyon arsa, piyasada dengeleri değiştiriyor. Uygun fiyatlı arsa almayı planlayanlar, projeye başvuru yapıp kurada şansını denemek istediği için beklemeye geçti. Arsa fiyat artış hızında gerileme olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu proje ile arz talep dengesinin sağlanacağını dile getirdi.

Pandemiyle birlikte gayrimenkulde talepler değişti. Az katlı konut isteği arsaya olan ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte konut fiyatında yaşanan fahiş artış nedeniyle, daha uygun fiyatla yatırım planlayanlar da arsaya yöneldi. Böylece arsa satışları hiç olmadığı kadar arttı. Bu talep fiyat artışını da beraberinde getirince, birçok kişi için arsa almak da zorlaştı.

Bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin devreye girmesi dar gelirli için umut oldu. 81 ilde 1 milyon arsanın satışa çıkacağı açıklandı. Projenin açıklanmasıyla birlikte arsa piyasasında değişimler başladı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2’YE GERİLEDİ

Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet’in Genel Müdürü Tolga İdikat, kamunun devreye aldığı uygun fiyatlı konut, arsa ve işyeri projelerinden sonra tüketicilerin önemli bir kısmının beklemeye geçtiğini söyledi. Proje açıklanmadan önce arsa fiyatlarında aylık yüzde 7 civarı fiyat artışı olduğunu dile getiren Tolga İdikat, son bir ayda bunun yüzde 2’ye gerilediğini ifade etti. İdikat, “Fiyatlardaki artış durmasa da, artış oranlarının yavaşladığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

ARZ-TALEP DENGELENECEK

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de arsa fiyatlarındaki artışı aylık bazda incelediklerinde, hızın yavaşladığını ama artışın devam ettiğini kaydetti.

Görkem Öğüt, “Pandemi döneminde tedarik zincirinin bozulması nedeniyle küresel anlamda yaşanan artışları bir kenara koyarsak, Konut piyasasındaki hızlı fiyat artışları temelde arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Sosyal konut projesi uygun fiyatlı konut ve arsa projeleriyle bu arz talep dengesini iyileştirmeyi hedefliyor. 1 milyon konut amaçlı arsa projesi de arz talep dengesi açısından önemli olmakla birlikte, belirli bir gelir seviyesini hedeflediği için etkisi orta alt gelir grubunda yüksek, orta üst segmentte ise sınırlı olacaktır. Gayrimenkul piyasasının güncel durumunu da göz önünde bulundurduğumuzda kısa vadede arsa fiyatlarında ciddi bir düşüş olmasını beklemiyorum ama projenin uygulama alanı arttıkça arz talep dengesinin iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarımda üretici enflasyonu yüzde 156'ya çıktı14 Ekim 2022 Cuma 10:20
  • e-Devlet'ten kontrol edin: Paranız birikmiş olabilir13 Ekim 2022 Perşembe 13:33
  • Gayri safi milli hasıla yüzde 43,5 arttı13 Ekim 2022 Perşembe 10:20
  • Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 10 milyon kişi kara listeden çıkacak13 Ekim 2022 Perşembe 09:22
  • Motorine yeni indirim geldi! MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?13 Ekim 2022 Perşembe 09:10
  • Bakan Kurum arsa tapularının verileceği tarihi açıkladı12 Ekim 2022 Çarşamba 13:03
  • Kırmızı ete zam mı geldi? Açıklama geldi12 Ekim 2022 Çarşamba 12:58
  • Otomobilde ÖTV matrahı hazırlığı: İşte ÖTV'si düşecek marka ve modeller12 Ekim 2022 Çarşamba 11:14
  • Ağustos aynı sanayi üretim rakamları açıklandı12 Ekim 2022 Çarşamba 10:15
  • Akaryakıta dev indirim geliyor12 Ekim 2022 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti