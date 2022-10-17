Konut fiyatlarından sonra arsada da gerileme başladı

Sosyal konut projesi kapsamında 1 milyon arsanın satışa sunulması gayrimenkul piyasasını etkiledi. Arsa fiyatlarında artış sürse de fiyat artış hızında gerileme başladı.

Kamunun, dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu 1 milyon arsa, piyasada dengeleri değiştiriyor. Uygun fiyatlı arsa almayı planlayanlar, projeye başvuru yapıp kurada şansını denemek istediği için beklemeye geçti. Arsa fiyat artış hızında gerileme olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu proje ile arz talep dengesinin sağlanacağını dile getirdi.

Pandemiyle birlikte gayrimenkulde talepler değişti. Az katlı konut isteği arsaya olan ilgiyi arttırdı. Bununla birlikte konut fiyatında yaşanan fahiş artış nedeniyle, daha uygun fiyatla yatırım planlayanlar da arsaya yöneldi. Böylece arsa satışları hiç olmadığı kadar arttı. Bu talep fiyat artışını da beraberinde getirince, birçok kişi için arsa almak da zorlaştı.

Bu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin devreye girmesi dar gelirli için umut oldu. 81 ilde 1 milyon arsanın satışa çıkacağı açıklandı. Projenin açıklanmasıyla birlikte arsa piyasasında değişimler başladı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2’YE GERİLEDİ

Çevrimiçi gayrimenkul platformu Emlakjet’in Genel Müdürü Tolga İdikat, kamunun devreye aldığı uygun fiyatlı konut, arsa ve işyeri projelerinden sonra tüketicilerin önemli bir kısmının beklemeye geçtiğini söyledi. Proje açıklanmadan önce arsa fiyatlarında aylık yüzde 7 civarı fiyat artışı olduğunu dile getiren Tolga İdikat, son bir ayda bunun yüzde 2’ye gerilediğini ifade etti. İdikat, “Fiyatlardaki artış durmasa da, artış oranlarının yavaşladığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

ARZ-TALEP DENGELENECEK

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de arsa fiyatlarındaki artışı aylık bazda incelediklerinde, hızın yavaşladığını ama artışın devam ettiğini kaydetti.

Görkem Öğüt, “Pandemi döneminde tedarik zincirinin bozulması nedeniyle küresel anlamda yaşanan artışları bir kenara koyarsak, Konut piyasasındaki hızlı fiyat artışları temelde arz talep dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Sosyal konut projesi uygun fiyatlı konut ve arsa projeleriyle bu arz talep dengesini iyileştirmeyi hedefliyor. 1 milyon konut amaçlı arsa projesi de arz talep dengesi açısından önemli olmakla birlikte, belirli bir gelir seviyesini hedeflediği için etkisi orta alt gelir grubunda yüksek, orta üst segmentte ise sınırlı olacaktır. Gayrimenkul piyasasının güncel durumunu da göz önünde bulundurduğumuzda kısa vadede arsa fiyatlarında ciddi bir düşüş olmasını beklemiyorum ama projenin uygulama alanı arttıkça arz talep dengesinin iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.