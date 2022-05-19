Konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 147 oldu

Artan inşaat maliyeti ve taleple birlikte konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde nisan ayı sonu itibarı ile Konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 147 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 252 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Nisan ayında konut satışlarında İstanbul 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 20 pay ile ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.

ANTALYA İLK SIRADA

Nisan ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 173, ortalama metrekare satış fiyatı 13 bin 538 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 129 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 938 TL, ortalama konut fiyatı 801 bin 630 TL olarak açıklandı. İzmir’de ise yıllık değer artışı yüzde 141, ortalama metrekare fiyatı 10 bin 580 TL olurken, ortalama konut fiyatı 1 milyon 375 bin 400 TL’ye yükseldi.

Nisanda en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 183 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 360 TL olurken, ortalama konut fiyatı 1 milyon 420 bin TL’ye çıktı. Değer artış oranı ile üçüncü sırada yer alan Aydın’da ise yıllık değer artışı yüzde 161, ortalama metrekare fiyatı 12 bin 356 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL olarak hesaplandı.