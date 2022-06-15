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Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 7,73 azalırken, yıllık bazda yüzde 107,5 arttı.
Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde mayısta 122 bin 768 konut satışı gerçekleştirildi. Mayısta satılan konut sayısı nisan ayına göre yüzde 7,73 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Mayısta satılan konut sayısı nisan ayına göre ise yüzde 7,73 düştü. Nisanda 133 bin 58 konut satılmıştı.

İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konutla Hakkari, 43 konutla Ardahan ve 75 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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