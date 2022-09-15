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Konut satışları ağustosta azaldı

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu.
Konut satışları ağustosta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 17,7 ARTTI 

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 22 BİN 168 OLARAK GERÇEKLEŞTİ 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 654'ü; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

101 BİN 323 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ 

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %82,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 artışla 732 bin 160 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 39 BİN 25 OLARAK GERÇEKLEŞTİR 

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 azalarak 39 bin 25 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 artışla 276 bin 164 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 84 BİN 466 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ 

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,5 azalış göstererek 84 bin 466 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,5 artışla 667 bin 627 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA AĞUSTOS AYINDA 5 BİN 273 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ 

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi.

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