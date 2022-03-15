Konut satışları Şubat ayında arttı

Konut satışları geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre yüzde 20.1 oranında artarak 97 bin 587 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.