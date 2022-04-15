Konut satışlarında tüm zamanların mart ayı rekoru kırıldı

Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışlarında geçen ay 134 bin 170 adetle tüm zamanların mart ayı rekoru kırıldı.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 134 bin 170'e yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.

Martta 23 bin 974 adetle İstanbul zirvede yer alırken, megakentin toplam satışlardan aldığı pay yüzde 17,9 olarak gerçekleşti. İstanbul'u 12 bin 609 adetle Ankara, 8 bin 51 ile İzmir takip etti.

Ocak-mart dönemi satışlar ise yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 adede yükseldi. Sektör temsilcileri azalan arza ve artan fiyatlara rağmen satışlardaki yükselişin gayrimenkulün cazip yatırım aracı olduğunu gösterdiği görüşünde birleşiyor.

"Yatırımcı yine 'gayrimenkul' dedi"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı açıklamada, döviz kurlarında devam eden istikrarın, tasarruflarını pozitif değerlendirmek isteyen yatırımcıları gayrimenkul alımına yönlendirdiğini söyledi.

Yeterli arz olmaması nedeniyle martta ikinci el satışların başı çektiğini ve 95,8 bin adede yükseldiğini dile getiren Durbakayım, şu açıklamalarda bulundu:

"Yatırımlarını nakde çevirme açısından hazır konutların tercih edilmesi de ikinci el satışları artıran bir diğer etken olarak öne çıktı. Gayrimenkulün güvenli liman olduğunu işaret eden bir diğer istatistiki veri ise ipotekli satışların toplam içindeki oranının yüzde 22 seviyesinde kalmasıdır. Satışların nakit olarak gerçekleşmesi dövizden çıkan tasarrufların direkt gayrimenkule yönlendiği şeklinde yorumlanabilir. Yani yatırımcı yine 'gayrimenkul' dedi."

"Yeni konut arzı azaldı ama satışlar hızlı artışını sürdürüyor"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da yıla 2021'in aksine artışla başlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni konut arzının ülke genelinde azaldığı bir dönemde satışların ivmelenmesi gayrimenkulün güvenli liman olduğu gerçeğini bir kez daha tescilliyor. Hem de artan maliyet baskısına rağmen böyle bir tablo, ülkedeki talebin ne denli ihtiyaç kaynaklı olduğunu da ortaya koyuyor. Hareketlilik maliyetler dolayısıyla daha çok ikinci elde görünse de, artan ilgi yeni konut arzını baskılıyor. Maliyetlerini öngörebilmeye başlayan sektör oyuncularının hızla yatırıma döneceği bir döneme doğru gidiyoruz."

"Yeni konut arzına ihtiyaç her geçen gün artıyor"

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise martta konut satış adedinin 134 bini aştığını belirterek, yeni konut arzının ülke genelinde azaldığı bir dönemde satışların ivmelenmesinin konuta talebin canlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Akbal, yeni konut arzına ihtiyacın her geçen gün arttığını kaydederek, kendilerinin de Başakşehir'de yeni konut projesine başlayacaklarını bildirdi.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da yaz aylarına doğru salgın şartlarının da tamamen hafiflemesiyle satış adetlerinin artmasını beklediklerini kaydederek, maliyetlerdeki artışın olumsuzluk yarattığını ve tüketiciler için çeşitli teşvikler getirilmesi gerektiğini söyledi.