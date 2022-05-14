Konutta fahiş fiyata karşı işbirliği

İstanbul Emlakçılar Odası, İTO ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, konut fiyatlarında fahiş fiyat artışlarına karşı işbirliği yapacak.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile emlakçılar, konut fiyatlarında ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş ve haksız fiyat artışlarına karşı iş birliği gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut sektörüne yönelik açıklanan yeni paketlerin ardından bazı fırsatçı ev sahibi ve müteahhitlerin fiyatlarını artırdığı görülmüş ve kamuoyuna yansımıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konut sektöründe devreye aldıkları uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacaklarını duyurmasının ardından, ilgili kurum ve kuruluşlar da harekete geçti.

SATIŞLAR TAPUDA İPTAL OLUYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Rıza Bilgiç’in davetlisi olarak İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Bozan ile birlikte bir araya geldiklerini ve sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Fiyat artışlarının sebeplerini ve bunun nasıl önüne geçebileceğini ele aldıklarını dile getiren Aşa, STK’lar ile kamu kurumlarının sahada etkin bir iş birliği yapması için fikir birliğine vardıklarını bildirdi. Aşa, fiyat artışlarında emlakçıların herhangi bir dahli olmadığını kaydederek, “Günlerce uğraştığımız işler tapuda satıcıların fiyat artışı nedeniyle iptal olabiliyor” diye konuştu.

GEREKİRSE EMLAKÇILIK HİZMETİ VERMEYECEĞİZ

Nizameddin Aşa, bu fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Emlakçılar olarak fiyat artışlarının önünde duracak, fiyatlarında haksız artış yapılan gayrimenkullerin satışına aracılık yapmayacak ve bu evleri portföyümüze almayacağız. Bu konuda tüm üyelerimize ve gayrimenkul danışmanı arkadaşlara çağrı yapıyoruz. Bu konuda toplantılar yapacağız ve istişareler gerçekleştireceğiz. İş birliği içerisinde bu tip artışlara müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Burada gayrimenkul sahiplerini yönlendireceğiz, gerekirse ilanlarını kabul etmeyeceğiz. Mülk sahiplerini de sürekli uyaracağız.”

İNTERNET SİTELERİNE YETKİ BELGESİ ÇAĞRISI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ilan sitelerinin ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sahibi olmayanların ilanlarını kabul etmemesi gerektiğini söyledi. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Bozan ise fiyat artışlarına karşı tapuda değerleme şartı getirilmesi önerisinde bulundu.