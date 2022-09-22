Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ulaşım açıklaması? Konya'da toplu taşımaya zam mı geliyor? Başkandan zam açıklaması

Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve suda uyguladığı düşük fiyat politikasıyla yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk getirdi.

Yüz ölçümü itibariyle birçok ülkeden daha büyük olan Konya; Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla büyükşehirler arasında birçok alanda ön plana çıkıyor.

Yeni Büyükşehir Yasası ile sorumluluk alanı daha da genişleyen ve belediyecilik hizmetlerini 31 ilçenin tamamında veren Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kanunu en başarılı uygulayan büyükşehir belediyesi unvanını elinde tutuyor. CHP’li büyükşehir belediyeleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi kıyas edildiğinde; su ve ulaşım hizmetleri fiyatlarında Konya, CHP’li başkanlar tarafından yönetilen büyükşehirlere göre en ucuz ve en kaliteli hizmeti sunan il oldu.

EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİ SUNAN KONYA CHP’Lİ BELEDİYELERİ İKİYE, ÜÇE KATLADI

Yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük şehrin her gün 72 tramvay ve 665 otobüs ile hizmet veren; otobüslerle 2 bin 400 sefer yaparak günlük toplam 90 bin kilometre mesafe kat eden Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrenci biniş ücretlerine 5 yıldır; yetişkin biniş ücretlerine ise 3 yıldır hiç zam yapmadı.

Halihazırda öğrenci 1 lira 55 kuruş; yetişkin ise 2 lira 50 kuruş vererek toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanabiliyor. Şehirler bazında 2 yetişkin ve 3 öğrenciden oluşan toplam 5 kişilik bir ailenin gidiş-geliş aylık ulaşım masrafı Konya’da 579 TL, Muğla’da 2 bin 10 TL, Antalya’da 1.680 TL, İstanbul’da 1.594 TL, Adana’da 1.380 TL, Mersin’de 1.380 TL, Ankara’da 1.410 TL, Tekirdağ’da 1.380 TL ve İzmir’de 1.357 TL olarak hesaplandı.

EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİ VERİRKEN ARAÇ FİLOSUNU DA YENİ ARAÇLARLA GÜÇLENDİRİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, en ucuz ulaşım hizmeti verirken yeni araçlarla ulaşım filosunu da güçlendiriyor. 91 yeni otobüs alımı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, bu otobüslerin 51 tanesini teslim alarak Konyalıların hizmetine sundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ayrıca Konya üniversitelerine kayıt yaptıran 30 bine yakın öğrenciye ilk kullanımdan itibaren 10 gün ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

UCUZ VE KALİTELİ SU KONYA’DA

Konya Büyükşehir Belediyesi, su ve kanalizasyon hizmetleriyle de diğer illere örnek olmaya devam ediyor. Toplam 42 bin kilometrekare alanda sorunsuz su ve kanalizasyon hizmeti sunan Konya Büyükşehir Belediyesi, ucuz ve kaliteli su fiyat politikasıyla liderliğini koruyor.

Konya’da 6 ayrı su şebekesi ile hizmet veren Konya Büyükşehir Belediyesi, içilebilir, sağlıklı ve kesintisiz su hizmetini tüm evlere ulaştırıyor.

Konya’da halihazırda metreküp fiyatı 8 lira 10 kuruş olan su fiyatı; Antalya’da 19 lira 66 kuruş, İzmir’de 17 lira 22 kuruş, Tekirdağ’da 16 lira 99 kuruş, Muğla’da 13 lira 4 kuruş, Ankara’da 12 lira 77 kuruş, İstanbul’da 11 lira 69 kuruş, Adana’da 9 lira 30 kuruş.

15 metreküplük su tüketen 4 kişilik bir aile baz alındığında; aylık su masrafları şu şekilde hesaplandı: Konya 122 TL, Antalya 295 TL, İzmir 275, Tekirdağ 276 TL, Muğla 263 TL, Ankara 192 TL, İstanbul 175 TL, Adana 140 TL.