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Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor

Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor
Konya'da son dönemde kullanımı artan kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monteli fıskiyelerle tarla sulama imkanı sağlayan sistem, çiftçinin işini kolaylaştırıyor.
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