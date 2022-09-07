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Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor
Konya Ovası'nda "motorlu sulama sistemi" çiftçinin işini kolaylaştırıyor
Konya'da son dönemde kullanımı artan kendinden motorlu ve alüminyum boru üzerine monteli fıskiyelerle tarla sulama imkanı sağlayan sistem, çiftçinin işini kolaylaştırıyor.
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:05
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.