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Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı hasta yakınlarınca darbedildi

Konya Şehir Hastanesinde görevli 3 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darbedildi.
Konya Şehir Hastanesinde 3 sağlık çalışanı hasta yakınlarınca darbedildi

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yüksekten düşme şikayetiyle Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastanın yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

Olayda 3 sağlık çalışanı darbedildi. Sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, yüksekten düşme şikayetiyle Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastanın yakınlarının, sağlık çalışanlarına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti.

Hastalarıyla ilgilenilmediği bahanesiyle Acil Travma Odasına girerek sağlık çalışanlarına saldıran kişilerin gözaltına alındığını kaydeden Koç, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Koç, saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Bir sağlık çalışanının dudağı patlamış ve bir kadın sağlık çalışanı da kulağına darbe almıştır"
Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Ahmet Uzunay da saldırıyı kınadı.

Sağlık çalışanına uygulanan şiddetin topluma karşı yapılmış utanç verici bir davranış olduğunu ifade eden Uzunay, "Konya Şehir Hastanesinde bir grup tarafından acil servis çalışanları darbedilmiş, bir sağlık çalışanının eli kırılmıştır. Bir sağlık çalışanının dudağı patlamış ve bir kadın sağlık çalışanı da kulağına darbe almıştır. Maalesef şiddet olaylarına verilen cezalar caydırıcı olamıyor. Sağlık çalışanları olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini ve mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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