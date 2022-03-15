Konya'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Konya'da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem abisi ve imamı tarafından ankesörlü telefonla aranan 4’ü muvazzaf asker, 6’sı ihraç edilen askeri personel, 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan olmak üzere, toplam 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonla şüphelilerden 10’u gözaltına alındı.

​FETÖ/PDY'ye yönelik başka bir soruşturma kapsamında da örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2'si öğretmen, 1'i öğretim üyesi toplam 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 3 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Her iki operasyonda adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.