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Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.
Konya'da 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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