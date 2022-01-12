  • BIST 2.072,66
  • Altın 799.85548
  • Dolar 13.7998
  • Euro 15.6754
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.
Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te12 Ocak 2022 Çarşamba 10:33
  • Otomobil, yolda çalışma yapan işçilerin arasına daldı: 6 yaralı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:43
  • Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:38
  • Dere taşınca mahsur kalan 1'i bebek, 4 kişilik aile kurtarıldı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:38
  • Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:37
  • Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor12 Ocak 2022 Çarşamba 09:33
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Ocak 2022 Çarşamba 09:33
  • Hırsızlara şafak operasyonu: 6 gözaltı12 Ocak 2022 Çarşamba 09:22
  • TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu12 Ocak 2022 Çarşamba 09:21
  • Minibüsün çarptığı kişi öldü12 Ocak 2022 Çarşamba 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti