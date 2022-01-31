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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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