Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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