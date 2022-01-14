  • BIST 2.055,46
  • Altın 788.18698
  • Dolar 13.5625
  • Euro 15.5376
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -3 °C
»

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı

Gerginleşen tarafları sakinleştirmeye çalışan polislerden bazıları, müşteki tarafça darbedildi, mahkeme heyeti salonu terk etti.
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önce yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi aileler arasında yaşanan kavgaya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Ali Çalık, Veli Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla başladı.

Sanıklardan Yahya Çalık'ın savunması sırasında, Dedeoğulları ailesinin yakınları olan müşteki taraf sinir krizi geçirdi. Müşteki taraftan sanıklara doğru su şişeleri atıldı.

Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken arbede çıktı ve bazı polisler de müşteki taraf tarafından darbedildi. Bu sırada mahkeme heyeti salonu terk etti.

Daha sonra polis ekipleri duruşmayı izleyenleri dışarı çıkardı.

Müşteki taraf dışarıda da sakinleştirilemedi.

İzleyicilere kapalı olarak devam eden duruşma, arbede nedeniyle dışarı çıkarılan sanık ve müştekilerin dinlenememesi nedeniyle mahkeme heyeti tarafından ertelendi.

Lütfi ve Ali Keleş'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Olay
Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan, 13 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iddianame hazırlanmış, 9 sanık hakkında düzenlenen iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş'in ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.

Veli Keleş, Veli Keleş’in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti.

İbrahim Keleş'in, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunulmuştu.

Ramazan Çalık hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis istemi iddianamede yer almıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ev sahibi, kiracısının evine baltayla saldırdı14 Ocak 2022 Cuma 12:35
  • Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet14 Ocak 2022 Cuma 12:24
  • Bursa'da suç örgütüne operasyonun 8 şüphelisi adliyede14 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı14 Ocak 2022 Cuma 12:23
  • Mersin'de kaçakçı ve tefecilere operasyon: 12 gözaltı 14 Ocak 2022 Cuma 12:22
  • Ambulansla yarışmak için çağrı merkezini aramış14 Ocak 2022 Cuma 12:21
  • Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı14 Ocak 2022 Cuma 12:19
  • 'Dernek Üyelik Başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek14 Ocak 2022 Cuma 11:37
  • İŞKUR geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti14 Ocak 2022 Cuma 11:14
  • 'Dernek üyelik başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek14 Ocak 2022 Cuma 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti